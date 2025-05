Soirée Espagnole au Level up – Rodez, 16 mai 2025 07:00, Rodez.

Aveyron

Soirée Espagnole au Level up 77 rue Béteille, Rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Olé ! Direction l’Espagne sans quitter Rodez !

Rejoignez-nous le vendredi 16 mai à 19h pour une Soirée Espagnole haute en saveurs et en ambiance chez Level Up !

Au menu

Paëlla

Crème catalane

Le tout préparé par le restaurant « Le Chemin de St. Jacques » !

Et Level up vous offre une verre de sangria ! 20 .

77 rue Béteille, Rodez

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 81 37 37 44 contact@lurodez.com

English :

Olé! Head for Spain without leaving Rodez!

Join us at Level Up on Friday, May 16 at 7pm for a Spanish Evening full of flavour and atmosphere!

German :

Olé! Auf nach Spanien, ohne Rodez zu verlassen!

Besuchen Sie uns am Freitag, den 16. Mai um 19 Uhr für einen Spanischen Abend mit viel Geschmack und Stimmung bei Level Up!

Italiano :

Olé! Andate in Spagna senza lasciare Rodez!

Unitevi a noi al Level Up venerdì 16 maggio alle 19.00 per una serata spagnola ricca di sapori e di atmosfera!

Espanol :

¡Olé! ¡Viaje a España sin salir de Rodez!

Únase a nosotros en Level Up el viernes 16 de mayo a las 19:00 para disfrutar de una velada española llena de sabor y ambiente

L’événement Soirée Espagnole au Level up Rodez a été mis à jour le 2025-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)