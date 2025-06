Soirée espagnole au Moulin de Ricard pour la Fête de la Musique – Saint-Rémy 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Soirée espagnole au Moulin de Ricard pour la Fête de la Musique 451 le Causse Saint-Rémy Aveyron

Tarif : 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : 2025-06-21

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Rendez-vous le samedi 21 juin au moulin de Ricard pour une soirée de fête de la musique en mode espagnol !!!

Venez fêter l’été avec une ambiance 100 % Latino , animée par DJ Remix , et une paella géante à partager sous les étoiles !

Formule festive à 25 € :

1 verre de sangria

Paella géante

Dessert gourmand

Réservation fortement conseillée !

Réservez votre table et préparez-vous à voyager en Espagne le temps d’une soirée ! 25 .

451 le Causse

Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 10 23

English :

Join us on Saturday, June 21 at the Moulin de Ricard for an evening of Spanish music!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 21. Juni in der Mühle von Ricard für einen Musikfestabend im spanischen Modus!!!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 21 giugno al Moulin de Ricard per una serata di musica spagnola!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 21 de junio en el Moulin de Ricard para disfrutar de una velada de música española

