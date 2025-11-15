SOIRÉE ESPAGNOLE Le Village Castelnau-Picampeau
Début : 2025-11-15 19:30:00
Soirée Espagnole à Castelnau Picampeau avec le groupe TROPICALSON
Ce soir, on troque la raclette pour la Sangria et la Paëlla direction l’Espagne ! 15 .
English :
Spanish evening in Castelnau Picampeau with the TROPICALSON group
German :
Spanischer Abend in Castelnau Picampeau mit der Gruppe TROPICALSON
Italiano :
Serata spagnola a Castelnau Picampeau con il gruppo TROPICALSON
Espanol :
Noche española en Castelnau Picampeau con el grupo TROPICALSON
