SOIRÉE ESPAGNOLE Le Village Castelnau-Picampeau samedi 15 novembre 2025.

Le Village CENTRE VILLAGE Castelnau-Picampeau Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-15 19:30:00
Soirée Espagnole à Castelnau Picampeau avec le groupe TROPICALSON
Ce soir, on troque la raclette pour la Sangria et la Paëlla direction l’Espagne ! 15  .

Le Village CENTRE VILLAGE Castelnau-Picampeau 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 58 34 

English :

Spanish evening in Castelnau Picampeau with the TROPICALSON group

German :

Spanischer Abend in Castelnau Picampeau mit der Gruppe TROPICALSON

Italiano :

Serata spagnola a Castelnau Picampeau con il gruppo TROPICALSON

Espanol :

Noche española en Castelnau Picampeau con el grupo TROPICALSON

