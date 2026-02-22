Soirée Espagnole salle des fêtes Chavanat

Soirée Espagnole

salle des fêtes Rue du Longis Chavanat Creuse

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Chavanat en fêtes vous propose une soirée espagnole avec initiation au flamenco.

Au menu sangria tapas/ paella.

Repas 12 ans et + 20€

Repas -12 ans 12€

Réservation possible jusqu’au 1er mars 2026 06 51 72 37 16 .

salle des fêtes Rue du Longis Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 72 37 16

