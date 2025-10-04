Soirée Espagnole Restaurant Bois de Boulogne Dax
Soirée Espagnole Restaurant Bois de Boulogne Dax samedi 4 octobre 2025.
Soirée Espagnole
Restaurant Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Soirée dansante avec spectacle:
Troupe Tekema 2 chanteuses et musiciennes, 1 danseuse nous ferons voyager vers l’Espagne .
Restaurant Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 55 87 75
English : Soirée Espagnole
German : Soirée Espagnole
Italiano :
Espanol : Soirée Espagnole
L’événement Soirée Espagnole Dax a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grand Dax