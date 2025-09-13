Soirée espagnole et paëlla Maison de la Famille Bourganeuf
Maison de la Famille 21 Rue des Écoles Bourganeuf Creuse
L’association « Amitiés Franco-Espagnoles » de Bourganeuf vous invite à une Soirée Espagnole.
Réservations avant le lundi 08 Septembre
Participation aux repas et spectacle
22€ par adulte
11€ enfant de de 12 ans
Repas entrée, paëlla, fromage et dessert. Un verre de sangria maison offert. .
Maison de la Famille 21 Rue des Écoles Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 09 88
