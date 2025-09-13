Soirée espagnole et paëlla Maison de la Famille Bourganeuf

Soirée espagnole et paëlla samedi 13 septembre 2025.

Soirée espagnole et paëlla

Maison de la Famille 21 Rue des Écoles Bourganeuf

L’association « Amitiés Franco-Espagnoles » de Bourganeuf vous invite à une Soirée Espagnole.

Réservations avant le lundi 08 Septembre

Participation aux repas et spectacle

22€ par adulte

11€ enfant de de 12 ans

Repas entrée, paëlla, fromage et dessert. Un verre de sangria maison offert. .

Maison de la Famille 21 Rue des Écoles Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 09 88

