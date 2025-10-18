Soirée espagnole Paëlla & Esprit Flamenco Éole-en-Beauce
Soirée espagnole Paëlla & Esprit Flamenco Éole-en-Beauce samedi 18 octobre 2025.
Soirée espagnole Paëlla & Esprit Flamenco
Éole-en-Beauce Eure-et-Loir
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Soirée dansante à l’ambiance espagnole, avec paëlla et esprit flamenco.
Partagez une soirée conviviale aux couleurs de l’Espagne paëlla, ambiance esprit flamenco et animation musicale par Concept-Music. Nombre de places limité et buvette sur place (CB acceptée). Informations et réservations Association Vie La Joie. 22 .
Éole-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 52 88 90 92 asso.vielajoie@outlook.fr
English :
Celebrate St. Patrick’s Day with dancing and a convivial meal in Germignonville.
German :
Feiern Sie den St. Patrick’s Day mit einem Tanzabend und einem gemütlichen Essen in Germignonville.
Italiano :
Festeggiate il giorno di San Patrizio con una serata di ballo e una cena conviviale a Germignonville.
Espanol :
Celebre el día de San Patricio con una velada de baile y una comida de convivencia en Germignonville.
L’événement Soirée espagnole Paëlla & Esprit Flamenco Éole-en-Beauce a été mis à jour le 2025-09-11 par OT COEUR DE BEAUCE