SOIRÉE ESPAGNOLE Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE ESPAGNOLE

Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Le comité de jumelage de Saint-Brevin vous propose une soirée pleine de convivialité et de délices aux couleurs de l’Espagne, pour fêter notre jumelage avec Santomera, avec une ambiance musical latino !

Au menu

Apéritif

Paëlla

Dessert, café ou thé infusion

Tarifs 26€ adulte et 13€ enfant

Réservation avant le 20 mars 2026 sur le site internet, avec le formulaire d’inscription ou par téléphone au 06 08 09 63 14. .

Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 17 21 82

