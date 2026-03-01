SOIRÉE ESPAGNOLE Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE ESPAGNOLE Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart Saint-Brevin-les-Pins samedi 28 mars 2026.
SOIRÉE ESPAGNOLE
Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le comité de jumelage de Saint-Brevin vous propose une soirée pleine de convivialité et de délices aux couleurs de l’Espagne, pour fêter notre jumelage avec Santomera, avec une ambiance musical latino !
Au menu
Apéritif
Paëlla
Dessert, café ou thé infusion
Tarifs 26€ adulte et 13€ enfant
Réservation avant le 20 mars 2026 sur le site internet, avec le formulaire d’inscription ou par téléphone au 06 08 09 63 14. .
Centre d’Hébergement et Loisirs Vincent Purkart 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 17 21 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIRÉE ESPAGNOLE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Saint Brevin