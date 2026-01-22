Soirée Espagnole Saint-Laurent-d’Arce

Soirée Espagnole

2026-02-28

2026-02-28

2026-02-28

Chaque année, le Comité des Fêtes de Saint Laurent d’Arce organise avec succés cette soirée Espagnole tout compris (sangria, tapas, paëlla, salade, fromages, dessert, café, vin).

Musique et ambiance de folie (Orchestre K Danser).

Un excellent traiteur (Paëlla Sanz) menu goûté et approuvé !

Une soirée pleine de rires, de danse et de bonne humeur

Comme toujours, tout se déroule dans une ambiance conviviale et festive !

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux et festif.

Pour réserver et régler votre soirée Cliquer sur le lien ci-dessous (Nombres de places limitées). .

Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 25 11 cdf@stlaurentdarce.com

