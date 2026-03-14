Soirée espagnole

Salle André Dugert Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ouverture des portes.

19h30 Plus de 60 danseuses et danseurs monteront sur les planches pour vous inviter au voyage, en vous proposant un large éventail de ce que le flamenco peut offrir.

Rumbas y Sevillanas seront aussi de la partie. .

Salle André Dugert Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine soldeflamenco@gmail.com

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English : Soirée espagnole

L’événement Soirée espagnole Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn