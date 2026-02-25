Soirée espagnole Château de Varzy Varzy

Soirée espagnole

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

Soirée espagnole au château de Varzy au profit de l’association Pon’équité Aquithérapie En lien avec la ferme équestre de Poifond Organisée par les bénévoles du Lions Club International du Haut Nivernais Repas dansant animé par un DJ .

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 83 81 70

