Soirée Espérouquère Ecole des Antys Salies-de-Béarn

Soirée Espérouquère Ecole des Antys Salies-de-Béarn vendredi 17 octobre 2025.

Soirée Espérouquère

Ecole des Antys 3378 route départementale 30 Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Plus qu’une tradition, l’espérouquère des Antys est devenue, au fil du temps, une véritable institution ! Symbole des veillées d’autrefois, « l’espéroquèra » est avant tout un moment convivial où chaque participant se retrouve pour chanter, raconter des histoires … tout en « épluchant » les épis de maïs à la main, comme au bon vieux temps. N’oublions pas le petit coup de « bourret »pour motiver le moral des troupes ! .

Ecole des Antys 3378 route départementale 30 Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine alantys@outlook.fr

English : Soirée Espérouquère

German : Soirée Espérouquère

Italiano :

Espanol : Soirée Espérouquère

L’événement Soirée Espérouquère Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Béarn des Gaves