Soirée Espérouquère Ecole des Antys Salies-de-Béarn

Ecole des Antys 3378 route départementale 30 Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Plus qu’une tradition, l’espérouquère des Antys est devenue, au fil du temps, une véritable institution ! Symbole des veillées d’autrefois, « l’espéroquèra » est avant tout un moment convivial où chaque participant se retrouve pour chanter, raconter des histoires … tout en « épluchant » les épis de maïs à la main, comme au bon vieux temps. N’oublions pas le petit coup de « bourret »pour motiver le moral des troupes ! .
Ecole des Antys 3378 route départementale 30 Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine alantys@outlook.fr
