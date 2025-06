Soirée estivale à la ferme autour de l’Âne Grand Noir du Berry Baugy 10 juillet 2025 18:30

Cher

Soirée estivale à la ferme autour de l’Âne Grand Noir du Berry Lieu-dit La Garenne Baugy Cher

Soirée estivale à la ferme autour de l’Âne Grand Noir du Berry !

Philippe Hubert, auteur du livre « L’Âne Grand Noir du Berry », vous invite à partager un moment de convivialité autour de cet animal emblématique du Berry. Réservez dès à présent votre place ! .

Lieu-dit La Garenne

Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71

