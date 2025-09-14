Soirée estivale au camping municipal Camping municipal Les Iles de Silon Saint-Vallier

Soirée estivale au camping municipal Camping municipal Les Iles de Silon Saint-Vallier dimanche 14 septembre 2025.

Soirée estivale au camping municipal

Camping municipal Les Iles de Silon 3 rue du Belvédère Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 18:00:00

fin : 2025-09-14 22:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Une soirée de détente et conviviale au camping municipal de St Vallier.

Dégustation de vins, vente de pizzas et concert de variété française et internationale par Vicky Mix !

.

Camping municipal Les Iles de Silon 3 rue du Belvédère Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 84 05 camping@saintvallier.fr

English :

An evening of relaxation and conviviality at the St Vallier municipal campsite.

Wine tasting, pizza sales and a concert of French and international music by Vicky Mix!

German :

Ein entspannter und geselliger Abend auf dem städtischen Campingplatz von St Vallier.

Weinprobe, Pizzateigverkauf und ein Konzert mit französischer und internationaler Musik von Vicky Mix!

Italiano :

Una serata rilassante e conviviale al campeggio comunale di St Vallier.

Degustazione di vini, vendita di pizza e concerto di musica francese e internazionale di Vicky Mix!

Espanol :

Una velada relajante y distendida en el camping municipal de St Vallier.

Degustación de vinos, venta de pizzas y concierto de música francesa e internacional a cargo de Vicky Mix

L’événement Soirée estivale au camping municipal Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche