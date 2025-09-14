Soirée estivale au camping municipal Camping municipal Les Iles de Silon Saint-Vallier
Soirée estivale au camping municipal Camping municipal Les Iles de Silon Saint-Vallier dimanche 14 septembre 2025.
Soirée estivale au camping municipal
Camping municipal Les Iles de Silon 3 rue du Belvédère Saint-Vallier Drôme
Début : 2025-09-14 18:00:00
fin : 2025-09-14 22:00:00
2025-09-14
Une soirée de détente et conviviale au camping municipal de St Vallier.
Dégustation de vins, vente de pizzas et concert de variété française et internationale par Vicky Mix !
Camping municipal Les Iles de Silon 3 rue du Belvédère Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 84 05 camping@saintvallier.fr
English :
An evening of relaxation and conviviality at the St Vallier municipal campsite.
Wine tasting, pizza sales and a concert of French and international music by Vicky Mix!
German :
Ein entspannter und geselliger Abend auf dem städtischen Campingplatz von St Vallier.
Weinprobe, Pizzateigverkauf und ein Konzert mit französischer und internationaler Musik von Vicky Mix!
Italiano :
Una serata rilassante e conviviale al campeggio comunale di St Vallier.
Degustazione di vini, vendita di pizza e concerto di musica francese e internazionale di Vicky Mix!
Espanol :
Una velada relajante y distendida en el camping municipal de St Vallier.
Degustación de vinos, venta de pizzas y concierto de música francesa e internacional a cargo de Vicky Mix
L’événement Soirée estivale au camping municipal Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche