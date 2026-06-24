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SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières

SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières

SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
20 Route de Fontès
Ville
34800 Cabrières
Département
Hérault
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Tarif

Cabrières

SOIREE ESTIVALE ESTABEL

20 Route de Fontès Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Soirée dansante avec animation musicale.
Soirée dansante avec animation musicale.
Buvette et restauration sur place.   .

20 Route de Fontès Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 60  contact@estabel.fr

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English : SOIREE ESTIVALE ESTABEL

Dance party with live music.

L’événement SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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