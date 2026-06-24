Cabrières

SOIREE ESTIVALE ESTABEL

20 Route de Fontès Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Soirée dansante avec animation musicale.

Soirée dansante avec animation musicale.

Buvette et restauration sur place. .

20 Route de Fontès Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 60 contact@estabel.fr

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English : SOIREE ESTIVALE ESTABEL

Dance party with live music.

L’événement SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS