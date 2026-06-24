SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières
SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières jeudi 23 juillet 2026.
Cabrières
SOIREE ESTIVALE ESTABEL
20 Route de Fontès Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Soirée dansante avec animation musicale.
Soirée dansante avec animation musicale.
Buvette et restauration sur place. .
20 Route de Fontès Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 60 contact@estabel.fr
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English : SOIREE ESTIVALE ESTABEL
Dance party with live music.
L’événement SOIREE ESTIVALE ESTABEL Cabrières a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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