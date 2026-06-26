Soirée estivale Lagor
Soirée estivale Lagor jeudi 2 juillet 2026.
Lagor
Soirée estivale
Place du 19 Mars Lagor Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02 21:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Soirée animée par le groupe orthézien Los de Broussez, au répertoire issu de chants traditionnels et de ses propres compositions.
Restauration sur place sur réservation jusqu’au 29 juin. .
Place du 19 Mars Lagor 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 07 55 82
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English : Soirée estivale
L’événement Soirée estivale Lagor a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn