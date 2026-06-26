Lagor

Soirée estivale

Place du 19 Mars Lagor Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02 21:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Soirée animée par le groupe orthézien Los de Broussez, au répertoire issu de chants traditionnels et de ses propres compositions.

Restauration sur place sur réservation jusqu’au 29 juin. .

Place du 19 Mars Lagor 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 07 55 82

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English : Soirée estivale

L’événement Soirée estivale Lagor a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn