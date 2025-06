Soirée estivale Thony and co Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 10 juillet 2025 21:30

Var

Soirée estivale Thony and co Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 21:30:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Le groupe pop-rock New-Wave de Thony and Co vous fera revivre les plus grands tubes des années 80-90.

.

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English :

The New Wave pop-rock band « Thony and Co » will take you back to the greatest hits of the 80s and 90s.

With their contagious energy and modern sound, they will transport you to an unforgettable era.

German :

Die New-Wave-Pop-Rock-Band von « Thony and Co » lässt Sie die größten Hits der 80er und 90er Jahre wieder aufleben.

Italiano :

La band pop-rock New Wave « Thony and Co » vi riporterà indietro ai più grandi successi degli anni ’80 e ’90. Con la loro energia contagiosa e il sound moderno, vi trasporteranno in un’epoca indimenticabile.

Espanol :

El grupo de pop-rock New Wave Thony and Co te traerá los grandes éxitos de los años 80 y 90.

L’événement Soirée estivale Thony and co Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme de Sainte Maxime