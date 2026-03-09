Soirée Estivale Château Saint-Martin & Spa Vence
Soirée Estivale Château Saint-Martin & Spa Vence dimanche 21 juin 2026.
Soirée Estivale
Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence Alpes-Maritimes
Début : 2026-06-21 19:30:00
2026-06-21
Soirée estivale au Château Saint-Martin & Spa buffets gourmands, ambiance live musique et décor féerique.
Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 58 40 85 restaurant.csm@oetkerhotels.com
English :
Summer evenings at Château Saint-Martin & Spa: gourmet buffets, live music and enchanting decor.
L’événement Soirée Estivale Vence a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence