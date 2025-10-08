Soirée et atelier sur le thème du jeu Ludothèque Planète enchantée Louargat
Soirée et atelier sur le thème du jeu Ludothèque Planète enchantée Louargat mercredi 8 octobre 2025.
Soirée et atelier sur le thème du jeu
Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-08 19:30:00
fin : 2025-10-08 21:30:00
2025-10-08
L’intérêt du jeu dans le développement de l’enfant et des liens avec les adultes cycle d’une soirée pour les parents. Quels jeux pour quels âges ? Animés par Justine MACE, coach parental, à Louargat. Gratuit, sur inscription .
