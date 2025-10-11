Soirée et atelier sur le thème du jeu Ludothèque Planète enchantée Louargat

Soirée et atelier sur le thème du jeu Ludothèque Planète enchantée Louargat samedi 11 octobre 2025.

Soirée et atelier sur le thème du jeu

Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’intérêt du jeu dans le développement de l’enfant et des liens avec les adultes atelier Parents/Enfants. Animé par Justine MACE, coach parental. Papa et Maman jouons ensemble à destination des enfants et des parents. Gratuit sur inscription. .

Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 49 51 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée et atelier sur le thème du jeu Louargat a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol