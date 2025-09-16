Soirée et ateliers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Soirée et ateliers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 16 septembre 2025.
Soirée et ateliers
LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 19:00:00
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
L’association AVML organise une soirée et des ateliers autour du lymphœdème à partir de 19h.
Plusieurs ateliers sont proposés
> Atelier RUBIES (prévoir une tenue de sport)
> Atelier Drainage et Bandage
> Ouvert à tous .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58
English :
The AVML association organizes an evening and workshops on lymphedema starting at 7pm.
Several workshops are on offer:
> RUBIES workshop (bring sportswear)
> Drainage and Bandage workshop
German :
Der Verein AVML organisiert ab 19 Uhr einen Abend und Workshops rund um das Lymph?dämmen.
Es werden mehrere Workshops angeboten:
> Workshop RUBIES (Sportkleidung mitbringen)
> Workshop Drainage und Bandage
Italiano :
L’associazione AVML organizza una serata e dei workshop sul linfedema a partire dalle 19.00.
Sono previsti diversi workshop:
> Laboratorio RUBIES (portare abbigliamento sportivo)
> Laboratorio di drenaggio e bendaggio
Espanol :
La asociación AVML organiza una velada y talleres sobre el linfedema a partir de las 19.00 horas.
Se proponen varios talleres:
> Taller de RUBIAS (traer ropa deportiva)
> Taller de drenaje y vendaje
L’événement Soirée et ateliers Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-09-11 par OT de Luz St Sauveur|CDT65