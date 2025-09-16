Soirée et ateliers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Soirée et ateliers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 16 septembre 2025.

Soirée et ateliers

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-16 19:00:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

L’association AVML organise une soirée et des ateliers autour du lymphœdème à partir de 19h.

Plusieurs ateliers sont proposés

> Atelier RUBIES (prévoir une tenue de sport)

> Atelier Drainage et Bandage

> Ouvert à tous .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58

English :

The AVML association organizes an evening and workshops on lymphedema starting at 7pm.

Several workshops are on offer:

> RUBIES workshop (bring sportswear)

> Drainage and Bandage workshop

German :

Der Verein AVML organisiert ab 19 Uhr einen Abend und Workshops rund um das Lymph?dämmen.

Es werden mehrere Workshops angeboten:

> Workshop RUBIES (Sportkleidung mitbringen)

> Workshop Drainage und Bandage

Italiano :

L’associazione AVML organizza una serata e dei workshop sul linfedema a partire dalle 19.00.

Sono previsti diversi workshop:

> Laboratorio RUBIES (portare abbigliamento sportivo)

> Laboratorio di drenaggio e bendaggio

Espanol :

La asociación AVML organiza una velada y talleres sobre el linfedema a partir de las 19.00 horas.

Se proponen varios talleres:

> Taller de RUBIAS (traer ropa deportiva)

> Taller de drenaje y vendaje

