Soirée et feu d’artifice place du champs de foire Val-de-Cognac

lundi 13 juillet 2026 · place du champs de foire · Cherves-Richemont

Informations pratiques

Val-de-Cognac

Soirée et feu d’artifice

place du champs de foire Stade Francis Paumero Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pique-nique géant et feu d’artifice -apéritif offert, pique-nique géant partagé, animation musicale, feu d’artifice et bal populaire

– Sans réservation.

.

place du champs de foire Stade Francis Paumero Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giant Picnic and Fireworks Complimentary aperitif, shared giant picnic, live music, fireworks, and a community dance

– No reservation required.

L’événement Soirée et feu d’artifice Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac