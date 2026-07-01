Soirée et feu d’artifice place du champs de foire Val-de-Cognac
lundi 13 juillet 2026 · place du champs de foire · Cherves-Richemont
Informations pratiques
Val-de-Cognac
Soirée et feu d’artifice
place du champs de foire Stade Francis Paumero Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pique-nique géant et feu d’artifice -apéritif offert, pique-nique géant partagé, animation musicale, feu d’artifice et bal populaire
– Sans réservation.
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place du champs de foire Stade Francis Paumero Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Giant Picnic and Fireworks Complimentary aperitif, shared giant picnic, live music, fireworks, and a community dance
– No reservation required.
L’événement Soirée et feu d’artifice Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
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