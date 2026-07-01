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AGENDA · Cherves-Richemont

Soirée et feu d’artifice place du champs de foire Val-de-Cognac

lundi 13 juillet 2026 · place du champs de foire · Cherves-Richemont

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
place du champs de foire
Adresse
Stade Francis Paumero
Ville
16370 Cherves-Richemont
Département
Charente
Tarif

Val-de-Cognac

Soirée et feu d’artifice

place du champs de foire Stade Francis Paumero Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Pique-nique géant et feu d’artifice -apéritif offert, pique-nique géant partagé, animation musicale, feu d’artifice et bal populaire
– Sans réservation.
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place du champs de foire Stade Francis Paumero Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Giant Picnic and Fireworks Complimentary aperitif, shared giant picnic, live music, fireworks, and a community dance
– No reservation required.

L’événement Soirée et feu d’artifice Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac

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