Bure

Soirée et repas année 80 et grand feu d’artifice

Bure Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez profiter de notre toute première soirée thématique spéciale année 80 animée par le DJ MIK ANIM ! Rendez-vous à partir de 19H pour le début de la soirée…

Repas à 29€ par adulte et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire pour le repas.

A partir de 23H GRAND FEU D’ARTIFICE pour notre fête patronale !

Après le repas, le bal s’ouvre à tous, possibilité de consommation au bar.Tout public

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Bure 55290 Meuse Grand Est +33 6 73 24 50 80 comitedesfetesbure@outlook.fr

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English :

Come and enjoy our very first ’80s themed party, hosted by DJ MIK ANIM! See you at 7pm for the start of the evening…

Meal at 29? per adult and 10? for children under 12. Reservations required for the meal.

From 11 p.m. BIG FIREWORKS for our patronal feast!

After the meal, the ball is open to all, with drinks available at the bar.

L’événement Soirée et repas année 80 et grand feu d’artifice Bure a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SUD MEUSE