Soirée et repas chic beauf salle polyvalente Sévérac

Soirée et repas chic beauf
salle polyvalente 3 rue Sainte Thérèse Sévérac Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14 19:30:00
Soiréeet repas chic beauf à Sévérac le samedi 14 mars 2026
À partir de 19h30 à la Salle polyvalente de Sévérac
Dress code marcel moustache noeud papillon claquettes chaussettes bob cravate
Repas sur place jambon à l’os (cuit au feu de bois), sauce au beurre et pommes de terre sarlaides fromage et tartelette
20€ adulte
12€ enfant
Kir et café offerts
Réservations au 06 32 70 54 70 ou sur hello asso
Organisé par Ad’Events, au profit de l’association Handi’chiens .
salle polyvalente 3 rue Sainte Thérèse Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
