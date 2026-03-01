Soirée et repas chic beauf salle polyvalente Sévérac

Soirée et repas chic beauf

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14 19:30:00

Soiréeet repas chic beauf à Sévérac le samedi 14 mars 2026

À partir de 19h30 à la Salle polyvalente de Sévérac

Dress code marcel moustache noeud papillon claquettes chaussettes bob cravate

Repas sur place jambon à l’os (cuit au feu de bois), sauce au beurre et pommes de terre sarlaides fromage et tartelette

20€ adulte

12€ enfant

Kir et café offerts

Réservations au 06 32 70 54 70 ou sur hello asso

Organisé par Ad’Events, au profit de l’association Handi’chiens .

salle polyvalente 3 rue Sainte Thérèse Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

