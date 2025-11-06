Soirée étudiante bingo drag queen + spectacle Les Quinconces Le Mans

Soirée étudiante bingo drag queen + spectacle

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

2025-11-06

Bingo drag queen avec Agathe the Pawer et Bébé Trixx, du collectif Blue Dollz.Et spectacle I will survive de la compagnie Les chiens de Navarre.

La Scène nationale lance ses soirées étudiantes ! Et ça commence fort le jeudi 6 novembre au Théâtre des Quinconces, avec au programme un Bingo Drag Queen animé par les fabuleuses Agathe the Pawer et Bébé Trixx, du collectif Blue Dollz de 18h30 à 19h30. Suivi du spectacle I Will Survive de la compagnie Les Chiens de Navarre qui embrasera le Théâtre avec des situations des plus outrées et des plus explosives de 20h à 22h. Et comme le bar du Carré Rouge a réouvert ses portes, il y a aura de quoi boire, manger et grignoter ! .

English :

Drag queen bingo with Agathe the Pawer and Bébé Trixx, from the Blue Dollz collective, and a show entitled I will survive by Les chiens de Navarre.

German :

Drag Queen Bingo mit Agathe the Pawer und Bébé Trixx vom Blue Dollz Collective.und Show I will survive von der Kompanie Les chiens de Navarre.

Italiano :

Drag queen bingo con Agathe the Pawer e Bébé Trixx, del collettivo Blue Dollz, e lo spettacolo I will survive di Les chiens de Navarre.

Espanol :

Drag queen bingo con Agathe the Pawer y Bébé Trixx, del colectivo Blue Dollz, y el espectáculo I will survive de Les chiens de Navarre.

