Soirée étudiante de karting Patinoire Épinal

Soirée étudiante de karting
Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 20:30:00
fin : 2026-02-11 22:30:00
2026-02-11
Venez participer à la soirée étudiante de karting organisée par la patinoire d’Épinal et venez vous défier entre ami autour de la piste.Tout public
Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52
English :
Come and take part in the student karting evening organized by the Épinal ice rink, and challenge your friends around the track.
