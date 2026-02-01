Soirée étudiante de karting Patinoire Épinal

Soirée étudiante de karting Patinoire Épinal mercredi 11 février 2026.

Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 20:30:00
fin : 2026-02-11 22:30:00

2026-02-11

Venez participer à la soirée étudiante de karting organisée par la patinoire d’Épinal et venez vous défier entre ami autour de la piste.Tout public
Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52 

English :

Come and take part in the student karting evening organized by the Épinal ice rink, and challenge your friends around the track.

