Soirée étudiante Métiers en fête La Grande École Le Havre

Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Soirée spéciale Étudiants au pub Janine !
Tu rêves déjà de ton futur métier ?
Ou tu veux en inventer un totalement fou ?
Ce soir-là, tout est permis viens déguisé(e) en ton futur métier sérieux ou complètement déjanté !
Ambiance décalée, looks mémorables et soirée 100% étudiante. .
