Soirée étudiante Métiers en fête La Grande École Le Havre

Soirée étudiante Métiers en fête La Grande École Le Havre vendredi 3 octobre 2025.

Soirée étudiante Métiers en fête

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Soirée spéciale Étudiants au pub Janine !

Tu rêves déjà de ton futur métier ?

Ou tu veux en inventer un totalement fou ?

Ce soir-là, tout est permis viens déguisé(e) en ton futur métier sérieux ou complètement déjanté !

Ambiance décalée, looks mémorables et soirée 100% étudiante. .

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Soirée étudiante Métiers en fête

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée étudiante Métiers en fête Le Havre a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie