Première soirée européenne du nouveau cluster EUNIC Marseille

Première soirée européenne du nouveau cluster EUNIC Marseille. En coopération avec l’Istituto Italiano di Cultura, le Consulat général d’Espagne, le Consulat général de Roumanie et le Bureau du Parlement européen à Marseille, nous projetterons le film R.M.N. du cinéaste roumain Cristian Mungiu.

A propos du film

R.M.N.de Cristian Mungiu (Film dramatique franco-belgo-roumain 2022 VO STFR 2h05)

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté. .

Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

First European evening for the new EUNIC Marseille cluster

German :

Erster europäischer Abend des neuen Clusters EUNIC Marseille

Italiano :

Prima serata europea per il nuovo cluster EUNIC di Marsiglia

Espanol :

Primera velada europea del nuevo cluster EUNIC de Marsella

