Soirée Evenement au BDH Brasserie des Halles Mamers

Soirée Evenement au BDH Brasserie des Halles Mamers vendredi 26 septembre 2025.

Soirée Evenement au BDH

Brasserie des Halles 54 place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Le BDH fête ses 1 an

Au programme

– Moules frites

– 20h30 Concert Rock « Electrik Karma »

– Jeu Anniversaire, nombreux bons à gagner ! D’une valeur de 1000€ Bulletin de participation disponible au BDH dès le 15/09 Tirage au sort fin septembre

Réservations 02 43 97 60 06 .

Brasserie des Halles 54 place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 06

English :

BDH celebrates its 1-year anniversary

German :

Der BDH feiert sein 1-jähriges Bestehen

Italiano :

BDH festeggia il suo 1° anniversario

Espanol :

El BDH celebra su 1er aniversario

L’événement Soirée Evenement au BDH Mamers a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Maine Saosnois