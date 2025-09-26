Soirée Evenement au BDH Brasserie des Halles Mamers
Soirée Evenement au BDH Brasserie des Halles Mamers vendredi 26 septembre 2025.
Soirée Evenement au BDH
Brasserie des Halles 54 place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Le BDH fête ses 1 an
Au programme
– Moules frites
– 20h30 Concert Rock « Electrik Karma »
– Jeu Anniversaire, nombreux bons à gagner ! D’une valeur de 1000€ Bulletin de participation disponible au BDH dès le 15/09 Tirage au sort fin septembre
Réservations 02 43 97 60 06 .
Brasserie des Halles 54 place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 06
English :
BDH celebrates its 1-year anniversary
German :
Der BDH feiert sein 1-jähriges Bestehen
Italiano :
BDH festeggia il suo 1° anniversario
Espanol :
El BDH celebra su 1er aniversario
L’événement Soirée Evenement au BDH Mamers a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Maine Saosnois