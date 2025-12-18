Soirée événement au Grand Aquarium Grand Aquarium Saint-Malo

Soirée événement au Grand Aquarium

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Pour fêter la fin d’année comme il se doit, l’aquarium de Saint-Malo vous propose une soirée cocktail avec visite privilégiée de l’aquarium avec un soigneur.

Tarif unique 39€/personne pour deux heures de soirée.

Place limitée, réservation https://billetterie.aquarium-st-malo.com/fr/tag/soiree-exclusive .

Grand Aquarium Avenue du Général Patton Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 19 00

