Soirée événement au Grand Aquarium Grand Aquarium Saint-Malo

Soirée événement au Grand Aquarium
Grand Aquarium Avenue du Général Patton Saint-Malo
2025-12-29
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Pour fêter la fin d’année comme il se doit, l’aquarium de Saint-Malo vous propose une soirée cocktail avec visite privilégiée de l’aquarium avec un soigneur.
Tarif unique 39€/personne pour deux heures de soirée.
Place limitée, réservation https://billetterie.aquarium-st-malo.com/fr/tag/soiree-exclusive .
