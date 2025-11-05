Soirée évènement Les 40 ans du Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire
Soirée évènement Les 40 ans du Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire samedi 18 avril 2026.
Soirée évènement Les 40 ans du Château de Rochecotte
43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : 135 – 135 – EUR
135
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Sur le thème du magicien d’Oz, nous vous convions à une soirée d’exception pour célébrer les 40 ans de notre belle Histoire au Château de Rochecotte…
Sur le thème du magicien d’Oz, nous vous convions à une soirée d’exception pour célébrer les 40 ans de notre belle Histoire au Château de Rochecotte… Cocktail dînatoire, mentaliste, diseuse de bonne aventure, soirée dansante, découvrez les surprises de cette soirée haute en couleurs et forte en émotions… 135 .
43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the theme of the Wizard of Oz, we invite you to an exceptional evening to celebrate 40 years of history at Château de Rochecotte…
L’événement Soirée évènement Les 40 ans du Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE