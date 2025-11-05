Soirée évènement Les 40 ans du Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire

Soirée évènement Les 40 ans du Château de Rochecotte

Sur le thème du magicien d’Oz, nous vous convions à une soirée d’exception pour célébrer les 40 ans de notre belle Histoire au Château de Rochecotte… Cocktail dînatoire, mentaliste, diseuse de bonne aventure, soirée dansante, découvrez les surprises de cette soirée haute en couleurs et forte en émotions… 135 .

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16

On the theme of the Wizard of Oz, we invite you to an exceptional evening to celebrate 40 years of history at Château de Rochecotte…

