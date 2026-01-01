Soirée événement Projection du film la femme de ménage

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:40:00

Date(s) :

2026-01-24

Millie devient une femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew, un couple riche et énigmatique. Cet emploi idéal se transforme en un jeu dangereux. Interdit 12 ans.

Venez passer une soirée entre amis: découvrez les stands de nos partenaires en partageant un petit verre, nous vous attendons nombreux !

Synopsis du film En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

Film interdit aux moins de 12 ans. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Millie becomes a live-in maid for Nina and Andrew, a rich and enigmatic couple. This ideal job turns into a dangerous game. Forbidden 12 years.

L’événement Soirée événement Projection du film la femme de ménage Orbey a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg