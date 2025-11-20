Soirée Evolutive Learning Factory (ELF) Campus Art et Métiers de Bordeaux-Talence Talence

Début : 2025-11-20T17:30:00+01:00 – 2025-11-20T20:30:00+01:00

Découvrez comment ces usines-écoles connectées transforment la pédagogie à Arts et Métiers, lors d’une soirée en présence de Madame Audrey Dugal, directrice générale de Bordeaux Métropole Energies et marraine de l’événement.

Retrouvez-nous le Jeudi 20 novembre 2025 de 17h à 20h sur le campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence

AU PROGRAMME

– ‎Table ronde sur les énergies vertes et l’industrie régénératrice avec Madame Audrey Dugal, directrice générale de Bordeaux Métropole Energies, Madame Carole Doucet, directrice de la recherche, enseignement supérieur et transfert de technologies de la Région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Patrick Rousseau, directeur régional Limousin ENEDIS

et animée par Stéphane Chevalier, enseignant-chercheur et référent ELF sur le campus

– ‎Inauguration de l’éolienne « Citywind » et lancement du projet EMIX

– ‎Cocktail et découverte de la Halle technologique avec des stands de démonstration des équipements

Campus Art et Métiers de Bordeaux-Talence Esplanade des Arts et Métiers 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez, le temps d’une soirée, comment les usines-écoles connectées ou Evolutive Learning Factory (ELF) transforment la pédagogie à Arts et Métiers.

Arts et Métiers