Soirée exceptionnelle à La Croisée Vendredi 4 juillet

20h00 Chorale des enfants de Lopérec

Les jeunes voix de Lopérec montent sur scène pour un moment plein de fraîcheur, de joie et d’émotion ! Accompagnés de quelques adultes, ils vous réservent un joli répertoire à partager en famille.

21h00 Jazz Banjo & Saxophone

Place ensuite à une ambiance jazzy et festive avec un duo banjo-saxophone ! Swing, groove et improvisation seront au rendez-vous pour vous faire vibrer jusque tard dans la soirée.

Bar, tapas et cocktails maison tout au long de la soirée

1 rue de la mairie, 29590 Lopérec

Vendredi 04 juillet 20h00 > 01h00

️ Entrée libre Ouvert à toutes et tous .

