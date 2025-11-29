Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois
Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois samedi 29 novembre 2025.
Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce
Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Visite aux flambeaux, Histoire conté, apéritif et diner convivial suivi d’une vente au enchères.
.
Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 77 08 contact@fontdouce.com
English :
Torchlight visit, storytelling, aperitif and dinner followed by an auction.
German :
Besuch bei Fackeln, Erzählte Geschichte, Aperitif und gemütliches Abendessen mit anschließender Versteigerung.
Italiano :
Visita con fiaccolata, narrazione, aperitivo e cena seguita da un’asta.
Espanol :
Visita con antorchas, cuentacuentos, aperitivo y cena seguida de subasta.
L’événement Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge