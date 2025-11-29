Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce

Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Visite aux flambeaux, Histoire conté, apéritif et diner convivial suivi d’une vente au enchères.

.

Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 77 08 contact@fontdouce.com

English :

Torchlight visit, storytelling, aperitif and dinner followed by an auction.

German :

Besuch bei Fackeln, Erzählte Geschichte, Aperitif und gemütliches Abendessen mit anschließender Versteigerung.

Italiano :

Visita con fiaccolata, narrazione, aperitivo e cena seguita da un’asta.

Espanol :

Visita con antorchas, cuentacuentos, aperitivo y cena seguida de subasta.

L’événement Soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge