Soirée exceptionnelle apéro-concert-radio-jeux M.J.C. Venarey-les-Laumes
Soirée exceptionnelle apéro-concert-radio-jeux
M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Apéro-concert en direct à la radio suivi d’une découverte de jeux de société .
M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 12 73 contact@mjc-venarey-les-laumes.fr
