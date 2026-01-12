Soirée exceptionnelle avec Ernst Zürcher à Marseille le 23 janvier (gratuite, sur réservation). CHU La Timone, Marseille Marseille Vendredi 23 janvier, 18h30 Entrée gratuite, sur réservation obligatoire.

Ernst Zürcher est un spécialiste mondial des arbres et des forêts, et de leur rôle crucial pour l’eau, le climat, l’agriculture, la santé et notre futur en général.

Nous avons la grande chance de recevoir [**Ernst Zürcher**](https://permaculture-sans-frontieres.org/2026-janvier-23-conferences-ernst-zurcher-et-eric-escoffier-marseille/#presentation-ernst-zurcher) à Marseille pour une soirée exceptionnelle sur le thème :

_**“Les écosystèmes régénératifs, une vision symbiotique du monde pour co-construire le futur”**_

– Introduction par **Éric Escoffier** : “_Les systèmes régénératifs : de la géographie à la nutrition des racines_” (présentation ci-après).

– Conférence d’**Ernst Zürcher** : “_Arbres et forêts, nos partenaires pour le futur_” (présentation et résumé ci-après).

– « Entracte ».

– Très longue session de discussion avec le public – 1h30 avec Ernst Zürcher et Éric Escoffier. _Venez avec vos questions !_

.

● Présentation détaillée ci-après.

● Horaires : 18h30 – 22h30.

● [Entrée gratuite, sur réservation obligatoire](https://www.helloasso.com/associations/les-mains-sages-permaculture/evenements/conference-ernst-zurcher-marseille-23-janvier-2026).

● Lieu : amphithéâtre HA1, Centre Hospitalier Universitaire de La Timone, 264 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille.

.

Cette soirée est organisée en collaboration avec « HARMONIE MUTUELLE territoire Provence », et en partenariat avec l' »ARPCV », la « Cité des Transitions », « Cultures Permanentes », « ISSU », « Le Récif », « Les Paniers Marseillais », « Réseau Compost Citoyen – PACA », « Sans Transition ! Magazine », « Un Prétexte », « VVOUM / La Bastide à Fruits », « Permaculture sans frontières » et « Les Mains Sages – Permaculture ».

———————

**“**_**Arbres et forêts, nos partenaires pour le futur**_**”, conférence d’Ernst Zürcher**

● Ernst Zürcher est professeur émérite en Sciences du Bois à la Haute école spécialisée bernoise (site de Bienne). Il fut jusqu’à récemment chargé de cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (Sciences environnementales), à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Science et Génie des Matériaux), ainsi qu’à l’Université de Lausanne (Géosciences, Master Durabilité). Il poursuit ses recherches sur les arbres et le bois, en particulier leur chronobiologie et leurs potentiels de séquestration de carbone.

Il donne régulièrement des conférences.

● Livres : il est auteur des livres « Les Arbres, entre Visible et Invisible » (Actes Sud 2016 / Babel 2021), « Die Bäume und das Unsichtbare » (AT-Verlag 2016), « Bauen mit Holz – klimawirksam und sicher » (DRW-Verlag 2021), «Planter un arbre et créer une forêt » (Actes Sud 2021), « A l’écoute de la forêt » (Favre 2021), « Le pouls de la Terre » (La Salamandre 2023), « Paroles d’arbres » (Presses Universtaires de France – puf 2023), « Los Árboles en lo visible e invisible Atalanta » (Girona – España 2025), « As Árvores e a vida (in)visivel na Terra UFLA » (Lavras MG – Brazil 2025).

● Vidéos : on trouve sur internet de nombreuses conférences qu’il a données (par exemple [celle-ci](https://www.youtube.com/watch?v=61KZETgLybA) avec Francis Hallé).

● Résumé de la conférence

Les activités de l’homme ont profondément modifié le visage de la Terre, perturbé les équilibres atmosphériques et gravement porté atteinte à sa flore et sa faune. Le constat est que nos paysages et zones cultivées actuelles souffrent globalement, tout comme l’être humain, d’un « syndrome de déficit de nature » (« Nature Deficit Disorder »).

La manière la plus efficace d’y remédier est de réintroduire dans les écosystèmes dégradés, et notamment dans les systèmes agricoles, mais aussi en ville, la juste mesure d’arbres et de composantes arborées. Ceci a pour effet de rétablir les cycles hydrologiques locaux et globaux, de permettre la circulation des espèces sauvages (dont les auxiliaires de culture) et de redonner aux sols la matière organique et la vie qui en font la fertilité et la santé.

Au final, non seulement les micro-climats peuvent être apaisés, les écosystèmes et les paysages régénérés, mais également les humains qui y vivent et en vivent.

———————

**“**_**Les systèmes régénératifs : de la géographie à la nutrition des racines**_**”, introduction par Éric Escoffier**

Éric Escoffier, fondateur de « Permaculture et reforestation sans frontières « , est formateur et consultant indépendant en systèmes régénératifs, permaculture australienne et ethnobotanique, spécialisé dans les climats arides et chauds.

De la géographie à la perméabilité et à la fertilité du sol, en passant par la nutrition des racines, les micro-organismes cruciaux, l’importance des arbres, les espèces fertilitaires, l’eau et les ressources invisibles, la gestion des pentes, de l’érosion, des sècheresses et des inondations…, il propose une vision holiste du monde fondée sur les processus naturels (notamment les processus biotiques), base réaliste et efficace pour concevoir concrètement des systèmes régénératifs, lesquels permettent notamment de produire en abondance nos ressources vitales (sans travail du sol, irrigation, fertilisants, pesticides…) tout en reforestant massivement et réhabilitant les écosystèmes sauvages, la biodiversité et les micro-climats.

[Biographie détaillée](https://permaculture-sans-frontieres.org/eric-escoffier/).

[Chaîne Youtube](https://www.youtube.com/@permaculturesansfrontieres).

—

Le lendemain, Ernst Zürcher et Éric Escoffier interviendront dans le cadre du festival Mimosalia (29ème édition) à Bormes-les-Mimosas (à l’est de Toulon).

—

Si vous avez des plantes sauvages à déterminer, n’hésitez pas à apporter des échantillons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T22:30:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/les-mains-sages-permaculture/evenements/conference-ernst-zurcher-marseille-23-janvier-2026 https://permaculture-sans-frontieres.org/2026-janvier-23-conferences-ernst-zurcher-et-eric-escoffier-marseille/

CHU La Timone, Marseille 264 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille 5e Arrondissement Marseille 13005 Bouches-du-Rhône



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

