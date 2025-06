Soirée exceptionnelle avec le concert d’Amir Grandes fêtes de Lens Lens 21 juin 2025 07:00

Dans le cadre des Grandes fêtes de Lens

Pour ce jour de fête de la musique, la Ville de Lens met les petits plats dans les grands avec 4 concerts et une fin de soirée en apothéose avec Amir !

19h30 DJ JP

21h Margot Abate

22h Joyce Jonathan

23h15 Amir .

Place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 86 86

English :

As part of the Grandes fêtes de Lens festival

German :

Im Rahmen der Grandes fêtes de Lens

Italiano :

Nell’ambito del festival Grandes fêtes de Lens

Espanol :

En el marco del festival Grandes fêtes de Lens

