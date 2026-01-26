Soirée exceptionnelle BMC records L’atelier du plateau Paris

Ce sera l’occasion de fêter la sortie de deux disques du label portés par des artistes majeurs de la scène européenne. D’un côté, le guitariste électrisant Csaba Palotaï explore en solitaire les grands espaces folks et l’intimité des héros déchus dans son merveilleux opus Soulbread. De l’autre, la pianiste rassembleuse Eve Risser et l’Ensemble Ensemble viennent cueillir les racines des musiques traditionnelles pour construire des suites mélodiques rafraîchissantes où se croisent Roumanie, Alsace, Norvège et Dordogne.

Une soirée exceptionnelle pour fêter les acharné.es du vivant, les mains qui jouent autant que celles qui font des disques. Ce sera organique, insouciant, troublant et vif comme une pluie d’été, une fête quoi !

avec : Csaba Palotai, guitares et Mari Kvien Brunvoll, voix, électronique, Eve Risser, piano, flute, voix, George Dumitriu, violon, alto, Kim Myhr, guitare, Toma Gouband, batterie, percussion.

Pour ouvrir cette biennale et l’année, l’Atelier a imaginé une soirée exceptionnelle autour du label BMC records.

Le lundi 26 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/soiree-exceptionnelle-bmc-records/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org



