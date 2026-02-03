Soirée Exceptionnelle Chronique de Printemps au Château de Thoiry CHATEAU DE THOIRY Thoiry
Soirée Exceptionnelle Chronique de Printemps au Château de Thoiry CHATEAU DE THOIRY Thoiry samedi 14 mars 2026.
Soirée Exceptionnelle Chronique de Printemps au Château de Thoiry
CHATEAU DE THOIRY 2 RUE DU PAVILLON DE MONTREUIL Thoiry Yvelines
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
80€ pour les réservations en ligne avant le 10/02/2026
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 21:00:00
fin : 2026-03-14 00:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Le samedi 14 mars 2026, le château s’anime pour une soirée exceptionnelle violons, danse et tea-time dans l’ambiance des salons d’antan pour célébrer l’arrivée du Printemps.
.
CHATEAU DE THOIRY 2 RUE DU PAVILLON DE MONTREUIL Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France +33 6 52 05 14 36 contact@chateaudethoiry.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday March 14, 2026, the château comes alive for an exceptional evening: violins, dancing and tea-time in the atmosphere of the salons of yesteryear to celebrate the arrival of Spring.
L’événement Soirée Exceptionnelle Chronique de Printemps au Château de Thoiry Thoiry a été mis à jour le 2026-02-03 par Conseil Départemental des Yvelines