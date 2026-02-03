Soirée Exceptionnelle Chronique de Printemps au Château de Thoiry CHATEAU DE THOIRY Thoiry

Soirée Exceptionnelle Chronique de Printemps au Château de Thoiry

CHATEAU DE THOIRY 2 RUE DU PAVILLON DE MONTREUIL Thoiry Yvelines

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

80€ pour les réservations en ligne avant le 10/02/2026

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14 00:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le samedi 14 mars 2026, le château s’anime pour une soirée exceptionnelle violons, danse et tea-time dans l’ambiance des salons d’antan pour célébrer l’arrivée du Printemps.

CHATEAU DE THOIRY 2 RUE DU PAVILLON DE MONTREUIL Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France +33 6 52 05 14 36 contact@chateaudethoiry.fr

English :

On Saturday March 14, 2026, the château comes alive for an exceptional evening: violins, dancing and tea-time in the atmosphere of the salons of yesteryear to celebrate the arrival of Spring.

