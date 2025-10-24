Soirée Exceptionnelle Concerts et Spectacle. Anaïs, Suzanne et Marah. La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Soirée Exceptionnelle Concerts et Spectacle. Anaïs, Suzanne et Marah. La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 24 octobre 2025.
Soirée Exceptionnelle Concerts et Spectacle. Anaïs, Suzanne et Marah.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24 23:00:00
2025-10-24
Soirée Exceptionnelle. Concerts et Spectacle.
Une soirée unique … 3 spectacles !
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Exceptional Evening. Concerts and Shows.
A unique evening? 3 shows!
German :
Ein außergewöhnlicher Abend. Konzerte und Aufführungen.
Ein einzigartiger Abend ? 3 Shows!
Italiano :
Serata eccezionale. Concerti e spettacoli.
Una serata unica? 3 spettacoli!
Espanol :
Una velada excepcional. Conciertos y espectáculos.
Una velada única… ¡3 espectáculos!
