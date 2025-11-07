Soirée exceptionnelle Demain nous marcherons ensemble Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay
Soirée exceptionnelle Demain nous marcherons ensemble Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay vendredi 7 novembre 2025.
Soirée exceptionnelle Demain nous marcherons ensemble
Foyer du Consulat 22 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Un soirée théâtre inspirée du chemin de Saint-Jacques, écrite et interprétée par Laurent Giroud et organisée par Seuil. Venez vivre une soirée pleine d’émotion et de sens !
.
Foyer du Consulat 22 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
An evening of theater inspired by the Camino de Santiago, written and performed by Laurent Giroud and organized by Seuil. Come and experience an evening full of emotion and meaning!
German :
Ein vom Jakobsweg inspirierter Theaterabend, geschrieben und interpretiert von Laurent Giroud und organisiert von Seuil. Erleben Sie einen Abend voller Emotionen und Bedeutung!
Italiano :
Una serata di teatro ispirata al pellegrinaggio a Santiago de Compostela, scritta e interpretata da Laurent Giroud e organizzata da Seuil. Venite a godervi una serata ricca di emozioni e di significato!
Espanol :
Una velada de teatro inspirada en la peregrinación a Santiago de Compostela, escrita e interpretada por Laurent Giroud y organizada por Seuil. Venga a disfrutar de una velada llena de emoción y significado
L’événement Soirée exceptionnelle Demain nous marcherons ensemble Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay