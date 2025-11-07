Soirée exceptionnelle Demain nous marcherons ensemble Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay

Soirée exceptionnelle Demain nous marcherons ensemble

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Un soirée théâtre inspirée du chemin de Saint-Jacques, écrite et interprétée par Laurent Giroud et organisée par Seuil. Venez vivre une soirée pleine d’émotion et de sens !

Foyer du Consulat 22 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

An evening of theater inspired by the Camino de Santiago, written and performed by Laurent Giroud and organized by Seuil. Come and experience an evening full of emotion and meaning!

German :

Ein vom Jakobsweg inspirierter Theaterabend, geschrieben und interpretiert von Laurent Giroud und organisiert von Seuil. Erleben Sie einen Abend voller Emotionen und Bedeutung!

Italiano :

Una serata di teatro ispirata al pellegrinaggio a Santiago de Compostela, scritta e interpretata da Laurent Giroud e organizzata da Seuil. Venite a godervi una serata ricca di emozioni e di significato!

Espanol :

Una velada de teatro inspirada en la peregrinación a Santiago de Compostela, escrita e interpretada por Laurent Giroud y organizada por Seuil. Venga a disfrutar de una velada llena de emoción y significado

