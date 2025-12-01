Soirée exceptionnelle entreprises L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire

Soirée exceptionnelle entreprises

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 39 – 39 – EUR

39 ou 49 euros selon le menu choisi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Artisans, associations, administrations au Grenier des saveurs à Berneuil pour fêter la fin d’année entre collègues.

Repas complet avec apéritif et un verre de vin + un concert de Jazz Manouche de 20h à 22h et soirée dansante avec DJ. Bar ouvert.

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr

English : Special corporate evening event

Craftspeople, associations and government agencies gather at Le Grenier des Saveurs in Berneuil to celebrate the end of the year with colleagues.

Full meal with aperitif and a glass of wine + a Gypsy Jazz concert from 8pm to 10pm and dancing with a DJ. Bar open.

German :

Handwerker, Vereine, Verwaltungen im Grenier des saveurs in Berneuil, um das Jahresende unter Kollegen zu feiern.

Komplette Mahlzeit mit Aperitif und einem Glas Wein + ein Gypsy-Jazz-Konzert von 20 bis 22 Uhr und Tanzabend mit DJ. Bar geöffnet.

Italiano :

Artigiani, associazioni ed enti pubblici al Grenier des saveurs di Berneuil per festeggiare la fine dell’anno con i colleghi.

Pasto completo con aperitivo e bicchiere di vino + concerto gypsy jazz dalle 20.00 alle 22.00 e balli con DJ. Open bar.

Espanol :

Artesanos, asociaciones y organismos públicos en el Grenier des saveurs de Berneuil para celebrar el fin de año con sus colegas.

Comida completa con aperitivo y copa de vino + concierto de jazz gitano de 20:00 a 22:00 y baile con DJ. Barra libre.

