Soirée exceptionnelle Micro-Folie diffusion du ballet Le Parc Route des Serres Saint-Paul-de-Vence vendredi 12 décembre 2025.
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Une projection unique du ballet Le Parc interprété par les danseurs de l’Opéra national de Paris et diffusé à la médiathèque.
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 micro-folie@saint-pauldevence.fr
English :
A unique screening of the ballet Le Parc performed by dancers from the Opéra national de Paris and shown at the media library.
German :
Eine einmalige Vorführung des Balletts Le Parc , das von den Tänzern der Pariser Nationaloper aufgeführt und in der Mediathek gezeigt wird.
Italiano :
Una proiezione unica del balletto Le Parc eseguito da ballerini dell’Opera di Parigi e proiettato presso la mediateca.
Espanol :
Proyección única del ballet Le Parc interpretado por bailarines de la Ópera de París y proyectado en la mediateca.
L’événement Soirée exceptionnelle Micro-Folie diffusion du ballet Le Parc Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence