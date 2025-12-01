Soirée exceptionnelle Micro-Folie diffusion du ballet Le Parc Route des Serres Saint-Paul-de-Vence

Soirée exceptionnelle Micro-Folie diffusion du ballet Le Parc

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Une projection unique du ballet Le Parc interprété par les danseurs de l’Opéra national de Paris et diffusé à la médiathèque.

.

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 micro-folie@saint-pauldevence.fr

English :

A unique screening of the ballet Le Parc performed by dancers from the Opéra national de Paris and shown at the media library.

German :

Eine einmalige Vorführung des Balletts Le Parc , das von den Tänzern der Pariser Nationaloper aufgeführt und in der Mediathek gezeigt wird.

Italiano :

Una proiezione unica del balletto Le Parc eseguito da ballerini dell’Opera di Parigi e proiettato presso la mediateca.

Espanol :

Proyección única del ballet Le Parc interpretado por bailarines de la Ópera de París y proyectado en la mediateca.

L’événement Soirée exceptionnelle Micro-Folie diffusion du ballet Le Parc Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence