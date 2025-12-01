Soirée exceptionnelle Saint-Exupéry, en présence de Riad Sattouf au Lucernaire Lucernaire Paris

Avec l’aimable et enrichissante participation de Riad Sattouf, Alban Cerisier, Frédéric D’Agay, Franck Desmedt, Delphine Depardieu, Mathieu Rannou et Benoît Lavigne, cette rencontre, accompagnée de lecture de certains de ses textes, sera l’occasion de rendre hommage à l’écrivain-poète incontournable de notre littérature mais aussi à l’homme de valeur, au combattant des idées, au visionnaire qu’était et reste Antoine de Saint-Exupéry.

Événement gratuit, sur réservation.

Les places réservées ne sont plus garanties après 18h30 et les retardataires ne pourront être admis en salle.

À l’occasion du spectacle « Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux » et de la sortie aux Éditions Gallimard de « Terre des Hommes » magnifiquement illustré par Riad Sattouf, le Lucernaire vous offre une soirée exceptionnelle autour d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Les places réservées ne sont plus garanties après 18h30 et les retardataires ne pourront être admis en salle.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T19:30:00+01:00

fin : 2025-12-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T18:30:00+02:00_2025-12-18T20:30:00+02:00

Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/reserver/soiree-exceptionnelle-saint-exupery/143854