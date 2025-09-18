Soirée exclusive accord Mets & Vins M. Chapoutier Hôtel restaurant Le Clair de la Plume Grignan

Soirée exclusive accord Mets & Vins M. Chapoutier Hôtel restaurant Le Clair de la Plume Grignan jeudi 18 septembre 2025.

Soirée exclusive accord Mets & Vins M. Chapoutier

Hôtel restaurant Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan Drôme

Tarif : 395 – 395 – EUR

Dîner accord mets et vins

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 23:30:00

2025-09-18

Une soirée accord mets et vins au restaurant Le Clair de la Plume (★ Michelin), pour célébrer l’alliance des grands vins de la Maison Chapoutier et de la haute gastronomie. Menu 6 services & 6 accords de millésimes rares. Limité à 26 convives.

Hôtel restaurant Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com

English :

An evening of food and wine pairing at Le Clair de la Plume (? Michelin), to celebrate the alliance between the great wines of Maison Chapoutier and haute gastronomy. 6-course menu & 6 rare vintage pairings. Limited to 26 guests.

German :

Ein Abend mit Wein und Speisen im Restaurant Le Clair de la Plume (? Michelin), um die Verbindung der großen Weine des Hauses Chapoutier mit der gehobenen Gastronomie zu feiern. 6-Gänge-Menü und 6 seltene Jahrgänge. Begrenzt auf 26 Gäste.

Italiano :

Una serata di abbinamento cibo-vino al ristorante Le Clair de la Plume (? Michelin), per celebrare l’alleanza tra i grandi vini della Maison Chapoutier e l’alta cucina. Menu di 6 portate e 6 abbinamenti di annate rare. Limitato a 26 ospiti.

Espanol :

Una velada de maridaje en el restaurante Le Clair de la Plume (? Michelin), para celebrar la alianza entre los grandes vinos de la Casa Chapoutier y la alta cocina. Menú de 6 platos y 6 maridajes de añadas excepcionales. Limitado a 26 comensales.

