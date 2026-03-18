Soirée exotique Salle polyvalente Le Châtenet-en-Dognon

Soirée exotique

Salle polyvalente Le Bourg Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez participer à notre repas exotique et partager un moment riche en rigolade avec un karaoké. .

Salle polyvalente Le Bourg Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 86 07 76 cfccd87@gmail.com

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English : Soirée exotique

L’événement Soirée exotique Le Châtenet-en-Dognon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Noblat