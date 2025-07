Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Expression libre et partage culturel. Groupe pluridisciplinaire.

Prochaine soirée samedi 05 juillet 20h

Chaque 1er samedi du mois, à partir de 20h rencontre conviviale pour présenter au groupe ce que l’on a envie de partager :

Un livre ou un film

Des photo de voyage (vidéo-projecteur et ordinateur disponible sur réservation)

Chanson et /ou musique

théâtre ou poésie

stylisme ou cosplay

3€ la soirée ou 20€ l’année.

Kitchenette équipée pour pique-niquer.

Renseignements au 06 19 01 24 10 inscription obligatoire.

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10 passetempsauffay@hotmail.fr

English : Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps

Free expression and cultural sharing. Multidisciplinary group.

next event: Saturday 05 July 20h?

Every 1st Saturday of the month, starting at 8pm, a convivial meeting to present to the group what you want to share:

?a book or film

travel photos (video-projector and computer available on reservation)

?song and/or music

?theater or poetry

?fashion design or cosplay

3? per evening or 20? per year.

Fully equipped kitchenette for picnics.

Information on 06 19 01 24 10 registration required.

German :

Freier Ausdruck und kultureller Austausch. Eine multidisziplinäre Gruppe.

nächster Abend: Samstag, 05. Juli 20h?

Jeden ersten Samstag im Monat, ab 20 Uhr, findet ein geselliges Treffen statt, um der Gruppe zu zeigen, was man gerne teilen möchte:

ein Buch oder einen Film

reisefotos (Beamer und Computer auf Vorbestellung verfügbar)

lied und/oder Musik

?Theater oder Poesie

?Styling oder Cosplay

3? pro Abend oder 20? pro Jahr.

Ausgestattete Küchenzeile für Picknicks.

Informationen unter 06 19 01 24 10 Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Libera espressione e condivisione culturale. Gruppo multidisciplinare.

prossimo appuntamento: sabato 05 luglio, ore 20.00

Ogni primo sabato del mese, a partire dalle 20.00, un incontro conviviale per presentare al gruppo ciò che si vuole condividere:

un libro o un film

foto di viaggio (videoproiettore e computer disponibili su prenotazione)

canzone e/o musica

teatro o poesia

moda o cosplay

3 € a serata o 20 € all’anno.

Angolo cottura completamente attrezzato per i picnic.

Informazioni al numero 06 19 01 24 10 registrazione obbligatoria.

Espanol :

Libre expresión e intercambio cultural. Grupo multidisciplinar.

próximo evento: sábado 05 de julio, 20h

Todos los primeros sábados de mes, a partir de las 20.00 h, reunión de convivencia para presentar al grupo lo que se quiera compartir:

un libro o una película

fotos de viajes (proyector de vídeo y ordenador disponibles previa reserva)

?canción y/o música

teatro o poesía

diseño de moda o cosplay

3? por velada o 20? al año.

Cocina americana totalmente equipada para picnics.

Información en el 06 19 01 24 10 inscripción obligatoria.

