Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie samedi 21 mars 2026.

Début : 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21

Expression libre et partage culturel. Groupe pluridisciplinaire.
Prochaine soirée samedi 21 Mars à 20h

A partir de 20h rencontre conviviale pour présenter au groupe ce que l’on a envie de partager

Un livre ou un film
Des photos de voyage (vidéo-projecteur et ordinateur disponible sur réservation)
Chanson et ou musique
théâtre ou poésie
stylisme ou cosplay

3€ la soirée ou 8€ pour finir l’année scolaire.
Kitchenette équipée pour pique-niquer.

Renseignements au 06 19 01 24 10 inscription obligatoire.   .

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10  passetempsauffay@hotmail.fr

