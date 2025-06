Soirée Fabrik ta pépite Rennes Université Rennes 2 – Amphi T (PNRV) Rennes 2 octobre 2025

Soirée Fabrik ta pépite Rennes Université Rennes 2 – Amphi T (PNRV) Rennes 2 et 16 octobre Ille-et-Vilaine

Le challenge étudiant autour de l’entrepreneuriat reprend à la rentrée pour sa 5ème édition. Viens découvrir le programme seul.e ou avec tes amis !

Tu es étudiant.e ? Tu aimes apprendre, créer, innover, te lancer des défis ?

Tu as envie de rencontrer d’autres étudiants, de développer ton réseau ?

Tu souhaites tester la création d’activité et acquérir de nouvelles compétences ?

Inscris-toi au programme “Fabrik ta pépite” de ton campus !

### Fabrik ta pépite, c’est quoi ?

Un challenge entrepreneurial inter-campus pour les étudiants bretons conçu par le Pépite Bretagne en collaboration avec les 7 Technopoles de Bretagne.

De octobre à janvier, tu suivras une dizaine d’ateliers avec d’autres étudiants venant d’autres filières. Vous serez coachés par des professionnels et vous travaillerez en mode projet, sur le projet de votre choix, en équipe pluridisciplinaire.

Objectif ? Développer un projet entrepreneurial fictif pendant 3 mois et le défendre lors de la finale régionale qui se tiendra en mars 2026 !

### Qu’y a-t-il à gagner ?

* Un prix pouvant aller jusqu’à 1000 €

* De nouvelles compétences (gestion de projet, travail en équipe, créativité, travail sur le terrain, etc.)

* Une expérience ultra-valorisante à mettre sur ton CV

* De belles rencontres, des échanges intéressants et une expérience humaine incroyable !

### Pour qui ?

Le challenge s’adresse à tous les étudiants (non détenteurs du statut national étudiant entrepreneur) intéressés par la création d’activité ou le travail en équipe sur un projet commun.

Fabrik ta pépite est présent sur les campus de Rennes, Brest, Lannion-Guingamp, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes et Lorient.

### Au programme de la soirée de lancement

* Présentation du challenge,

* Vos questions/nos réponses sur le programme,

* Rencontres entre participants, coachs et organisateurs,

* Point sur les idées de projets,

* Moment ocnvivial.

[INFOS ET INSCRIPTIONS](https://www.pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T20:00:00.000+02:00

1

https://www.pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee

Université Rennes 2 – Amphi T (PNRV) Place Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes Ille-et-Vilaine